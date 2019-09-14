Traffico Roma del 14-09-2019 ore 11:30
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TRAFFICATO IL RACCORDO CON RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
LA VIA LAURENTINA E LA VIA PONTINA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA GIUSTINIANA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI VIAGGIA RALLENTATI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E IL RACCORDO VERSO POMEZIA.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA CASILINA IN
PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE ROMA. IL
TRAFFICO E’ DEVIATO SUL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CARREGGIATA CENTRALE.
TRA BREVE ALLE 11.30 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CONCEDERA’ UN
UDIENZA GENERALE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA PENINTENZIARIA ED
AI LORO FAMILIARI. POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA
LAVORI DI PULIZIA AMA SONO IN CORSO QUESTA I MATTINASULLA PANORAMICA
GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO CHIUSA TRA PIAZZALE CLODIO E VIA
TRIONFALE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. LA RIAPERTURA ALLE ORE 12.00
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO , A SEGUITO DI LAVORI DI POTATURA
CHIUSO, SINO ALLE ORE 14, VIALE AVENTINO IN DIREZIONE PIRAMIDE CESTIA.
PERTANTO LA LINEA TRAM 3E’ LIMITATA A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE E SOSTITUITA
DA BUS MENTRE IL BUS 75 E’ DEVIATO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma