Traffico Roma del 14-09-2019 ore 13:30
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DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA
APPIA IN DIREZIONE DELLA PONTINA. SI PROCEDE IN CODA.
INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE VERSO POMEZIA.
INCIDENTE DOPO CASTEL ROMANO, CODE PER CIRCA 4 KM.
AL SETTIMO CANCELLO INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA.
ALTRI INCIDENTI: A DRAGONA IN VIA ALBIZZATI E A ROMA, VICINO PIAZZA
BOLOGNA, IN VIALE DI VILLA MASSIMO.
PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL
MARE
ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA, DISAGI SULLA VIA DEL MARE VERSO OSTIA E
TRAFFICO SULL’OSTIENSE IN DIREZIONE DRAGONA-ACILIA.
TERMINATI I LAVORI ATTORNO A PORTA SAN PAOLO. I MEZZI PUBBLICI TRANSITANO
DI NUOVO SULLA CORSIA PREFERENZIALE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma