Traffico Roma del 14-09-2019 ore 15:30

CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN

DIREZIONE LATINA.

TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA è DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE.

INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA

SPINACETO.

TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E

VIA DI CASTEL ROMANO.

PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI

RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE DA VIA DI TRIGORIA A VIA DEI CASTELLI

ROMANI E DA VIA DELLA FALCOGNANA A VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma