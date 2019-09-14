Traffico Roma del 14-09-2019 ore 15:30
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CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN
DIREZIONE LATINA.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA è DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE.
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA
SPINACETO.
TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E
VIA DI CASTEL ROMANO.
PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI
RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE DA VIA DI TRIGORIA A VIA DEI CASTELLI
ROMANI E DA VIA DELLA FALCOGNANA A VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma