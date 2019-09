Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17:30

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A POMEZIA NORD IN

DIREZIONE LATINA SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL KM 24

TRAFFICATA LA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA

RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

DOMANI DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO E IN ZONA PRATI TORNA VIA LIBERA

UN ANELLO DI STRADE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI;

PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI TRASPORTO

PUBBLICO

SEMPRE DOMANI IN CENTRO TRA LE 7 E LE 10 IN PROGRAMMA LA TREDICESIMA

EDIZIONE DEL CORRI ROMA ANCHE IN QUESTO CASO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO

E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS

