Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A POMEZIA NORD IN
DIREZIONE LATINA SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL KM 24
TRAFFICATA LA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA
RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
DOMANI DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO E IN ZONA PRATI TORNA VIA LIBERA
UN ANELLO DI STRADE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI;
PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI TRASPORTO
PUBBLICO
SEMPRE DOMANI IN CENTRO TRA LE 7 E LE 10 IN PROGRAMMA LA TREDICESIMA
EDIZIONE DEL CORRI ROMA ANCHE IN QUESTO CASO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO
E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma