Traffico Roma del 14-09-2019 ore 18:30
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TRAFFICO RALLENTATO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DELLA VIA CASSIA NEL TRATTO
COMPRESO TRA LA SORTA E LA GIUSTINIANA PIU AVANTI RALLENTAMENTI DAL
RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA
CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’ AEROPORTO DELL’URBE E LA
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AL TUSCOLANO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LUCIO SESTIO TRA VIA
LUSCINO E VIALE SPARTACO
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI
MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
ALL’APPIO LATINO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma