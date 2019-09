Traffico Roma del 14-09-2019 ore 18:30

TRAFFICO RALLENTATO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DELLA VIA CASSIA NEL TRATTO

COMPRESO TRA LA SORTA E LA GIUSTINIANA PIU AVANTI RALLENTAMENTI DAL

RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA

CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’ AEROPORTO DELL’URBE E LA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

AL TUSCOLANO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LUCIO SESTIO TRA VIA

LUSCINO E VIALE SPARTACO

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI

MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

ALL’APPIO LATINO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma