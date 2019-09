Traffico Roma del 14-09-2019 ore 19:30

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA C.COLOMBO E LA

ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO, CODE VERSO ROMA TRA VIA DEL CANALE

DELLA LINGUA E VIA DI ACILIA.

SU VIA SALARIA CODE PER TRAFFICO E LAVORI TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI

FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’.

AL TUSCOLANO PER INCIDENTE MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LUCIO SESTIO TRA VIA

FABRIZIO LUSCINO E VIA SPARTACO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PE RIL TRAFFICO.

DOMANI DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO E IN ZONA PRATI TORNA VIA LIBERA

UN ANELLO DI STRADE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI;

PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI TRASPORTO

PUBBLICO

SEMPRE DOMANI IN CENTRO TRA LE 7 E LE 10 IN PROGRAMMA LA TREDICESIMA

EDIZIONE DEL CORRI ROMA ANCHE IN QUESTO CASO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO

E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS

