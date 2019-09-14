Traffico Roma del 14-09-2019 ore 19:30
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TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA C.COLOMBO E LA
ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO, CODE VERSO ROMA TRA VIA DEL CANALE
DELLA LINGUA E VIA DI ACILIA.
SU VIA SALARIA CODE PER TRAFFICO E LAVORI TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI
FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
AL TUSCOLANO PER INCIDENTE MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LUCIO SESTIO TRA VIA
FABRIZIO LUSCINO E VIA SPARTACO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PE RIL TRAFFICO.
DOMANI DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO E IN ZONA PRATI TORNA VIA LIBERA
UN ANELLO DI STRADE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI;
PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI TRASPORTO
PUBBLICO
SEMPRE DOMANI IN CENTRO TRA LE 7 E LE 10 IN PROGRAMMA LA TREDICESIMA
EDIZIONE DEL CORRI ROMA ANCHE IN QUESTO CASO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO
E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma