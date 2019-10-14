Traffico Roma del 14-10-2019 ore 07:30
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IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE HA
DETERMINATO LA CHIUSURA DEGLI INGRESSI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI DI VIA
ENRICO PESTALOZZI E VIA PIEVE DI CADORE VERSO IL FORO ITALICO. RIMANE
APERTO L’INGRESSO DI VIA MARIO FANI.
UN INCIDENTE SI SEGNALA IN QUESTE ORE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA
SETTECAMINI AL RACCORDO ANUALRE E TRAFFICO IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMO IN
CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA E SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 FILE FA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST
FILE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO.
INTENSO A TRATTI IL TRAFFICO SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO
IL RACCORDO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma