Traffico Roma del 14-10-2019 ore 07:30

IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE HA

DETERMINATO LA CHIUSURA DEGLI INGRESSI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI DI VIA

ENRICO PESTALOZZI E VIA PIEVE DI CADORE VERSO IL FORO ITALICO. RIMANE

APERTO L’INGRESSO DI VIA MARIO FANI.



UN INCIDENTE SI SEGNALA IN QUESTE ORE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA

SETTECAMINI AL RACCORDO ANUALRE E TRAFFICO IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMO IN

CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA E SUL TRATTO URBANO

DELLA A24 FILE FA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST

FILE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO.

INTENSO A TRATTI IL TRAFFICO SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO

IL RACCORDO

