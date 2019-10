Traffico Roma del 14-10-2019 ore 08:00

IN PRIMO PIANO RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER UN INCIDENTE ORA

RISOLTO VERSO IL FORO ITALICO

UN ALTRO INCIDENTE SI SEGNALA IN QUESTE ORE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA

SETTECAMINI AL RACCORDO ANUALRE E TRAFFICO SU QUEST’ULTIMO IN CARREGGIATA

INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA

CODE DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE FA

SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST. QUI FILE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DAL

BIVIO CON LA A24 A VIALE CASTRENSE

FILE SULL’AURELIA SULLA BOCCEA LA FLAMINIA E SULLA SALARIA VERSO IL

CENTRO.

INTENSO A TRATTI IL TRAFFICO SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO

IL RACCORDO

OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE,

DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA

CIRCOSTANTE.

INOLTRE IN VIALE DELLE MILIZIE IN PRATI SEGNALIAMO PER LAVORI DI

MANUTENZIONE DALLE 7 DI OGGI FINO AL 1 NOVEMBRE UN DIVIETO DI TRANSITO DA

VIA DAMIATA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA LEPANTO , DEL SENSO UNICO DI

MARCIA IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE.

