Traffico Roma del 14-10-2019 ore 08:00
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IN PRIMO PIANO RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER UN INCIDENTE ORA
RISOLTO VERSO IL FORO ITALICO
UN ALTRO INCIDENTE SI SEGNALA IN QUESTE ORE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA
SETTECAMINI AL RACCORDO ANUALRE E TRAFFICO SU QUEST’ULTIMO IN CARREGGIATA
INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE FA
SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST. QUI FILE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DAL
BIVIO CON LA A24 A VIALE CASTRENSE
FILE SULL’AURELIA SULLA BOCCEA LA FLAMINIA E SULLA SALARIA VERSO IL
CENTRO.
INTENSO A TRATTI IL TRAFFICO SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO
IL RACCORDO
OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE,
DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA
CIRCOSTANTE.
INOLTRE IN VIALE DELLE MILIZIE IN PRATI SEGNALIAMO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DALLE 7 DI OGGI FINO AL 1 NOVEMBRE UN DIVIETO DI TRANSITO DA
VIA DAMIATA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA LEPANTO , DEL SENSO UNICO DI
MARCIA IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma