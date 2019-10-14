Traffico Roma del 14-10-2019 ore 08:30
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SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA
MAGLIANA VERSO L’EUR.
RISOLTE LE CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD NEI PRESSI
DEL RACCORDO ANUALRE E SU QUEST’ULTIMO UN ALTRO INCIDENTE STA IMPEGNANDO
LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA MENTRE IN
CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA CASAL DEL MARMO ALLA VIA
DEL MARE, PIU AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA . SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 FILE FA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST. QUI FILE IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE
FILE SULLE PRINICPALI STRADE VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE
SULLA PONTINA DA VIA DI DECIMA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
IN CITTA’ TRAFFICO A RILENTO PER INCIDENTEIN VIA DI GROTTA PERFETTA IN ZONA
MONTAGNOLA, IN PROSSIMITA’ DI VIA CALDERON DE LA BARCA.
OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE,
DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA
CIRCOSTANTE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma