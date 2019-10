Traffico Roma del 14-10-2019 ore 08:30

SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA

MAGLIANA VERSO L’EUR.

RISOLTE LE CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD NEI PRESSI

DEL RACCORDO ANUALRE E SU QUEST’ULTIMO UN ALTRO INCIDENTE STA IMPEGNANDO

LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA MENTRE IN

CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA CASAL DEL MARMO ALLA VIA

DEL MARE, PIU AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA . SUL TRATTO URBANO

DELLA A24 FILE FA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST. QUI FILE IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE

FILE SULLE PRINICPALI STRADE VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE

SULLA PONTINA DA VIA DI DECIMA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

IN CITTA’ TRAFFICO A RILENTO PER INCIDENTEIN VIA DI GROTTA PERFETTA IN ZONA

MONTAGNOLA, IN PROSSIMITA’ DI VIA CALDERON DE LA BARCA.

OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE,

DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA

CIRCOSTANTE

