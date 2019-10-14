Traffico Roma del 14-10-2019 ore 09:30
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SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA MENTRE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E
PER TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI DALLA
PRENESTINA ALLA TIBURTINA . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE ORA PER
INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DALLA CAPITALE
PER TRAFFICO DA TOR CERVARA AL RACCORDO
IN CITTA’ TRAFFICO A RILENTO PER INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’
DI VIA DI GROTTA PERFETTA . ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA
TRIONFALE ALL’INTERSEZIONE CON VIA NEVIO ED ANCORA UNO IN VIA CANDIA IN
PRATI NEI PRESSI DI VIA VITTOR I PISANI.
OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE,
DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA
CIRCOSTANTE.
IN ZONA BOCCEA, AL VIA DA OGGI I LAVORI AL GASDOTTO CON RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA SU VIA CARDINALE OREGLIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE
CAPRARA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma