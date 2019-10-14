Traffico Roma del 14-10-2019 ore 10:30
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE ORA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST ED IN USCITA DALLA CAPITALE PER TRAFFICO DA TOR CERVARA AL
RACCORDO.
SEMPRE SULLA TANGENZIALE CI SONO FILE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO LO STADIO E DA VIA TIBURTINA A SAN GIOVANNI.
SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA CASILINA E
L’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE
ALL’ALTEZZA TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE.
IN CITTA’ TRAFFICO A RILENTO PER INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’
DI VIA DI GROTTA PERFETTA . ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA
TRIONFALE ALL’INTERSEZIONE CON VIA NEVIO ED ANCORA UNO IN VIA CANDIA IN
PRATI NEI PRESSI DI VIA VITTOR I PISANI.
OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE,
DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA
CIRCOSTANTE.
IN ZONA BOCCEA, AL VIA DA OGGI I LAVORI AL GASDOTTO CON RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA SU VIA CARDINALE OREGLIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE
CAPRARA
INFINE SULLA FERROVIA ROMA-VITERVO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO
AD UN TRENO ALLA STAZIONE DUE PONTI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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