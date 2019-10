Traffico Roma del 14-10-2019 ore 10:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE ORA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST ED IN USCITA DALLA CAPITALE PER TRAFFICO DA TOR CERVARA AL

RACCORDO.

SEMPRE SULLA TANGENZIALE CI SONO FILE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO LO STADIO E DA VIA TIBURTINA A SAN GIOVANNI.

SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA

VERSO L’EUR.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA CASILINA E

L’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE

ALL’ALTEZZA TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE.

IN CITTA’ TRAFFICO A RILENTO PER INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’

DI VIA DI GROTTA PERFETTA . ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA

TRIONFALE ALL’INTERSEZIONE CON VIA NEVIO ED ANCORA UNO IN VIA CANDIA IN

PRATI NEI PRESSI DI VIA VITTOR I PISANI.

OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE,

DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA

CIRCOSTANTE.

IN ZONA BOCCEA, AL VIA DA OGGI I LAVORI AL GASDOTTO CON RIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA SU VIA CARDINALE OREGLIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE

CAPRARA

INFINE SULLA FERROVIA ROMA-VITERVO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER UN GUASTO

AD UN TRENO ALLA STAZIONE DUE PONTI

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

