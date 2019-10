Traffico Roma del 14-10-2019 ore 11:30

UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL TRAFFICO SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

TRA LA PRENESTINA ED IL BIVIO CON LA A24

IN CITTA’ TRAFFICO A RILENTO PER INCIDENTE SU VIA DI TORREVECCHIA

ALL’INTERSEZIONE CON VIA AUGUSTO TAMBURINI E DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA

DEL MARE ALL’ALTEZZA DI VITINIA.

IN ZONA BOCCEA, AL VIA DA OGGI I LAVORI AL GASDOTTO CON RIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA SU VIA CARDINALE OREGLIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE

CAPRARA

IN VIALE DELLE MILIZIE IN PRATI SEGNALIAMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DALLE

FINO AL 1 NOVEMBRE UN DIVIETO DI TRANSITO DA VIA DAMIATA FINO

ALL’INTERSEZIONE CON VIA LEPANTO , DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN DIREZIONE

DI PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE.

INFINE SULLA FERROVIA ROMA-VITERVO IL SERVIZIO E’ IN GRADUALE RIPESA DOPO

IL GUASTO AD UN TRENO ALLA STAZIONE DUEPONTI.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma