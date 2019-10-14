Traffico Roma del 14-10-2019 ore 11:30
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UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL TRAFFICO SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA PRENESTINA ED IL BIVIO CON LA A24
IN CITTA’ TRAFFICO A RILENTO PER INCIDENTE SU VIA DI TORREVECCHIA
ALL’INTERSEZIONE CON VIA AUGUSTO TAMBURINI E DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA
DEL MARE ALL’ALTEZZA DI VITINIA.
IN ZONA BOCCEA, AL VIA DA OGGI I LAVORI AL GASDOTTO CON RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA SU VIA CARDINALE OREGLIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE
CAPRARA
IN VIALE DELLE MILIZIE IN PRATI SEGNALIAMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DALLE
FINO AL 1 NOVEMBRE UN DIVIETO DI TRANSITO DA VIA DAMIATA FINO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA LEPANTO , DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN DIREZIONE
DI PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE.
INFINE SULLA FERROVIA ROMA-VITERVO IL SERVIZIO E’ IN GRADUALE RIPESA DOPO
IL GUASTO AD UN TRENO ALLA STAZIONE DUEPONTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma