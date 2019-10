Traffico Roma del 14-10-2019 ore 14:30

disagi sul lungotevere dei vallati per un incidente altezza via dei

pettinari

altro incidente in viale opita oppio all’incrocio con via dei fulvi con

conseguenti incolonnamenti

code anche in via pietro belon per un incidente in prossimità di via

casilina

sul raccordo anulare incolonnamenti in carregiata esterna tra le uscite

casilina la rustica, a complicare la situazione un incidente

proseguono i lavori sulla metro b, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A

FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA

infine è interrotto il servizio ferroviario sulla tratta extraurbana della

linea roma viterbo per un intervento tecnico nella stazione di castelnuovo

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma