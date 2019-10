Traffico Roma del 14-10-2019 ore 15:30

disagi per un incidente in via flaminia nuova tra via dei due ponti e via

di grottarossa verso il raccordo anulare

per l’intenso traffico incolonnamenti in via del foro italico tra corso di

francia e viale della moschea direzione salaria

sulla colombo code da via di mezzocammino a via di malafede VERSO OSTIA, a

complicare la situazione un cantiere

proseguono i lavori sulla metro b, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A

FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA

infine è ripreso il servizio ferroviario sulla tratta extraurbana della

linea roma viterbo, in precedenza sospeso per un intervento tecnico nella

stazione di castelnuovo. ormai concluso

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI

———————–

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma