Traffico Roma del 14-10-2019 ore 17:00

DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANASTASIO II ALTEZZA LARGO ORESTE GIORGI

VERSO PIAZZALE DEGLI EROI

PER L’INTENSO TRAFFICO CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA croso di francia E

VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO

SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO

VIALE CASTRENSE

SULLA VIA FLAMINIA NUOVA CODE TRA VIA TUSCANIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO

IL RACCORDO ANULARE

ALTRE FILE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN

ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

CODE ANCHE in via salaria dalla tangenziale a via di villa spada verso il

raccordo anulare e SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI

MALAFEDE VERSO OSTIA

chiusa al traffico piazzale dell’agricoltura per la rimozione di un palo

pericolante

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

colombo-ROMANINA; sull’anello interno code tra gli svincoli cassia bis

salaria

INFINE PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A

FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA

