Traffico Roma del 14-10-2019 ore 17:00
Più informazioni su
DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANASTASIO II ALTEZZA LARGO ORESTE GIORGI
VERSO PIAZZALE DEGLI EROI
PER L’INTENSO TRAFFICO CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA croso di francia E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO
SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO
VIALE CASTRENSE
SULLA VIA FLAMINIA NUOVA CODE TRA VIA TUSCANIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO
IL RACCORDO ANULARE
ALTRE FILE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN
ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE in via salaria dalla tangenziale a via di villa spada verso il
raccordo anulare e SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA
chiusa al traffico piazzale dell’agricoltura per la rimozione di un palo
pericolante
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
colombo-ROMANINA; sull’anello interno code tra gli svincoli cassia bis
salaria
INFINE PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A
FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
34
———————–
AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma