Traffico Roma del 14-10-2019 ore 18:00

DISAGI PER UN INCIDENTE sul viadotto giubileo del 2000 direzione prima

porta con conseguenti incolonnamenti sulla via flaminia nuova a partire da

via tuscania e lungo viale di tor di quinto dall’uscita della tangenziale

a via flaminia il tutto verso il raccordo anulare

altro incidente con code in via anastasio ii altezza largo oreste giorgi

direzione piazzale degli eroi

PER L’INTENSO TRAFFICO CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia E

VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO

SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA VIA dei monti tiburtini E L’USCITA PER LA

A24

ALTRE FILE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA

verso il raccordo anulare

CODE ANCHE in via salaria dalla tangenziale a via di villa spada in

entrambi i sensi di marcia e SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A

VIA DI acilia VERSO OSTIA

chiuso al traffico piazzale dell’agricoltura per la rimozione di un palo

pericolante

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

laurentina-ROMANINA; sull’anello interno code tra gli svincoli nomentana-la

rustica

sul tratto urbano della a24 code da portonaccio a tor cervara verso il

raccordo

PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A FINE

SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

———————–

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma