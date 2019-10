Traffico Roma del 14-10-2019 ore 18:30

DISAGI PER UN INCIDENTE sul viadotto giubileo del 2000 direzione prima

porta con conseguenti incolonnamenti sulla via flaminia nuova a partire da

via tuscania e lungo viale di tor di quinto dall’uscita della tangenziale a

via flaminia il tutto verso il raccordo anulare

PER L’INTENSO TRAFFICO CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia E

VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO

SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA VIA dei monti tiburtini E L’USCITA PER LA

A24

ALTRE FILE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA

verso il raccordo anulare

CODE ANCHE in via salaria dalla tangenziale a via di villa spada in

entrambi i sensi di marcia e SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A

VIA DI acilia VERSO OSTIA

chiuso al traffico piazzale dell’agricoltura per la rimozione di un palo

pericolante

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

laurentina-ROMANINA; sull’anello interno code tra gli svincoli nomentana-la

rustica

sul tratto urbano della a24 code da portonaccio a tor cervara verso il

raccordo

PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A FINE

SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

