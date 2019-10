Traffico Roma del 14-10-2019 ore 20:00

disagi in via aurelia per un incidente altezza aurelia hospital

sulla via flaminia nuova code da via tuscania al raccordo per un incidente

avvenuto sul viadotto giubileo del 2000

PER L’INTENSO TRAFFICO CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia E

VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO

SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI tra via tiburtina e l’uscita per la a24; nel

senso opposto, direzione stadio code a tratti da via dei monti tiburtini a

via salaria

trafficata anche la galleria giovanni xxiii direzione pineta sacchetti

ALTRE FILE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA in

entrambi i sensi di marcia

CODE ANCHE in via salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’urbe verso

il raccordo anulare

SULLA VIA COLOMBO incolonnamenti da via ercole drei a via di malafede VERSO

OSTIA

PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A FINE

SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma