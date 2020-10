Traffico Roma del 14-10-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovato in studio Massimo Vischi abbiamo al momento code per traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra l’uscita per la Nomentana e quella per la Roma L’Aquila a seguito di un incidente avvenuto nella galleria della Nuova Circonvallazione interna invece la tangenziale est è ancora chiusa al transito tra via Nomentana e Tiburtina verso San Giovanni e naturalmente si sono formati a partire da Corso di Francia sulla via Flaminia si rallenta nelle due direzioni a seguito di un incidente avvenuto all’altezza di via Arcore siamo tra Malborghetto e il raccordo anulare altri incidenti in via novenio Bucchi all’altezza della circonvallazione Clodia è in via Appia Nuova all’altezza di viale Furio Camillo intanto proseguono i lavori su Corso d’Italia chiuso al traffico tra via Marche e via Toscana deviate di conseguenza le linee di bus 89 490 a 495 il termine dei lavori è previsto per martedì prossimo 20 ottobredettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

