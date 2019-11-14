Traffico Roma del 14-11-2019 ore 07:30
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CONSUETI RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL
RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE
VERSO LA TANGENZIALE
SULLA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI
VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA POMEZIA NORD A TRATTI FINO A VIA DI DECIMA
SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’APPIA
IN CENTRO SEGNALIAMO A PARTIRE DALLE 11 E FINO ALLE 14 CIRCA UNA
MANIFETSAZIONE IN PIAZZA DI PONTE UMBERTO I , NON SI ESCLUDONO
POSSIBILIDIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma