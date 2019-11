Traffico Roma del 14-11-2019 ore 08:00

CONSUETI RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL

RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA

RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

VERSO LA TANGENZIALE

SULLA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI

VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIALE OCENAO

ATLANTICO

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI TRAFFICO RALLENTATO SU PIAZZA

DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO E SU VIA PASQUALE II

ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA

SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST QUI LUNGHE CODE PER INCIDENTE A PARTIRE DALLA TIBURTINA

FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E

L’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA E NEL

QUADRANTE EST FILE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA

IN CENTRO SEGNALIAMO A PARTIRE DALLE 11 E FINO ALLE 14 CIRCA UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PONTE UMBERTO I , NON SI ESCLUDONO POSSIBILI

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma