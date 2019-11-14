Traffico Roma del 14-11-2019 ore 08:00
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CONSUETI RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL
RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO LA TANGENZIALE
SULLA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL DE PAZZI
VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIALE OCENAO
ATLANTICO
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI TRAFFICO RALLENTATO SU PIAZZA
DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO E SU VIA PASQUALE II
ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA
SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST QUI LUNGHE CODE PER INCIDENTE A PARTIRE DALLA TIBURTINA
FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA E NEL
QUADRANTE EST FILE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA
IN CENTRO SEGNALIAMO A PARTIRE DALLE 11 E FINO ALLE 14 CIRCA UNA
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PONTE UMBERTO I , NON SI ESCLUDONO POSSIBILI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma