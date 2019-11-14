Traffico Roma del 14-11-2019 ore 08:30
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CONSUETI DISAGI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA PONTINA CODE PER UN
INCIDENTE DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO E PROSEGUNDO CODE PER TRAFFICO DA
TOR DE CENCI A VIALE OCENAO ATLANTICO
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI TRAFFICO RALLENTATO SU PIAZZA
DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO, ED IN ZONA NORD OVEST, SU
VIA PASQUALE II ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA
SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE ORA DA VIA DI PIETRALATA
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL
BIVIO DELLA A24 IN AMBO I SENSI DI MARCIA
SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST
INCIDENTE CON INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA
CASILINA E L’APPIA , IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER TRAFFICO TRA CASAL
DEL MARMO E L’AURELIA E TRA LA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE, NEL QUADRANTE
EST FILE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA
SI PROCEDE IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA
MAGLIANA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma