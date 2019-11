Traffico Roma del 14-11-2019 ore 09:00

CONSUETI DISAGI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA PONTINA CODE PER UN

INCIDENTE DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO E PROSEGUNDO CODE PER TRAFFICO DA

TOR DE CENCI A VIALE OCENAO ATLANTICO

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO CON POSSIBILITA’ DI TRAFFICO RALLENTATO SU PIAZZA

DI PORTA CAPENA ALL’ALTEZZA DEL CIRCO MASSIMO, ED IN ZONA NORD OVEST, SU

VIA PASQUALE II ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA SORIA

SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE ORA DA VIA DI PIETRALATA

A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL

BIVIO DELLA A24 IN AMBO I SENSI DI MARCIA

SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST

INCIDENTE CON INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA

CASILINA E L’APPIA , IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER TRAFFICO TRA CASAL

DEL MARMO E L’AURELIA E TRA LA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE, NEL QUADRANTE

EST FILE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA

SI PROCEDE IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA

MAGLIANA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma