Traffico Roma del 14-11-2019 ore 09:30
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SULLA PONTINA CODE CODE PER TRAFFICO DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO
ATLANTICO VERSO L’EUR
SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PER UN NUOVO
INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO
ITALICO
INCIDENTE POI INVIALE OCEANO ATLANTICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI DECIMA E
RALLENTAMENTI SU VIA CASSI IN PROSSIMITA’ DI VIA DI DECIMA
SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA
INCIDENTE CON INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA
CASILINA E L’APPIA , IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER INCIDENTE TRA LA
MAGLIANA E LA CRISTOFORO COLOMBO , NEL QUADRANTE EST FILE DALLA PRENESTINA
ALLA TIBURTINA
SI PROCEDE IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA
MAGLIANA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma