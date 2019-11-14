Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10:00
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SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI
MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’
RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO
ATLANTICO VERSO L’EUR
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
MONTEMIGNAIO
SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA
CITTA
INCIDENTE CON INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE
RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E TRA L’AS CASILINA ED IL
BIIVO PER LA A24
SI PROCEDE IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA
MAGLIANA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma