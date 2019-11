Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10:00

SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI

MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’

RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO

ATLANTICO VERSO L’EUR

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA

MONTEMIGNAIO

SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL

RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA

CITTA

INCIDENTE CON INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA

DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE

RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E TRA L’AS CASILINA ED IL

BIIVO PER LA A24

SI PROCEDE IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA

MAGLIANA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

