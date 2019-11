Traffico Roma del 14-11-2019 ore 11:30

TORNATATO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LA TANGENZALE EST.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO

L’EUR

SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE EST.

SI PROCEDE IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA

MAGLIANA

DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN

PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E IL

LUNGOTEVERE TOR DI NONA , NON SI ESCLUDONO POSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO

NELLE ZONE CIRCOSTANTI

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

