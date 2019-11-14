Traffico Roma del 14-11-2019 ore 11:30
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TORNATATO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LA TANGENZALE EST.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO
L’EUR
SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST.
SI PROCEDE IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA
MAGLIANA
DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E IL
LUNGOTEVERE TOR DI NONA , NON SI ESCLUDONO POSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO
NELLE ZONE CIRCOSTANTI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma