Traffico Roma del 14-11-2019 ore 13:30
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PER ORA REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO
BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE
EST;
TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI
DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO,
VERSO SAN GIOVANNI;
POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA
CASILINA, E SI STA IN CODA, Tra Via Siculiana e Via di Grotte Celoni
in direzione DEL Centro CITTà
ALTRO UN INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA, IN PROSSIMITA’ DELL’Auditorium
Parco delle Musica, CI SONO FILE IN DIREZIONE DEL GRA
IN SVOLGIMENTO FINO ALLE 14 IN CENTRO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO
PRIMO CON MODIFICHE ALLA VIABILITà TRA LA PIAZZA E IL LUNGOTEVERE TOR DI
NONA, NON SI ESCLUDONO POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO NELLE ZONE
CIRCOSTANTI
E SEMPRE FINO ALLE 14 ALL’EUR ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CIRO IL GRANDE
NEI PRESSI DELLA DIREZIONE GENERALE INPS
E DALLE 13.30 ALLE 17 MANIFETSAZIONE ANCHE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DELLA
SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPO ECONOMICO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
è TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma