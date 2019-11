Traffico Roma del 14-11-2019 ore 14:30

PER ORA REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO

BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE

EST;

TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI

DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO,

VERSO SAN GIOVANNI;

POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA

CASILINA, E SI STA IN CODA, Tra Via Siculiana e Via di Grotte Celoni

in direzione DEL Centro CITTà

ALTRO UN INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA, IN PROSSIMITA’ DELL’Auditorium

Parco delle Musica, CI SONO FILE IN DIREZIONE DEL GRA

IN SVOLGIMENTO FINO ALLE 14 IN CENTRO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO

PRIMO CON MODIFICHE ALLA VIABILITà TRA LA PIAZZA E IL LUNGOTEVERE TOR DI

NONA, NON SI ESCLUDONO POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO NELLE ZONE

CIRCOSTANTI

E SEMPRE FINO ALLE 14 ALL’EUR ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CIRO IL GRANDE

NEI PRESSI DELLA DIREZIONE GENERALE INPS

E DALLE 13.30 ALLE 17 MANIFETSAZIONE ANCHE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DELLA

SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPO ECONOMICO

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

è TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma