Traffico Roma del 14-11-2019 ore 15:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E

POSSIBILI RALLENTAMENTI, TRA LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA

TUSCOLANA.

SULLA TANGENZIALE EST, E PIÙ PRECISAMENTE NEL TRATTO DELLA GALLERIA,

PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA STAZIONE

TIBURTINA, IN DIREZIONE VIA SALARIA.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, PRIMA DI IMMETTERSI IN

TANGENZIALE, GIÀ DA PORTONACCIO

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

TRAFFICO MAGGIORMENTE RALLENTATO ANCHE PER I LAVORI SU VIA PINETA

SACCHETTI, VERSO BOCCEA.

IN ZONA QUARTICCIOLO, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE SU

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALTEZZA VIA DELLE ABELIE. PER LA STESSA CAUSA,

PRUDENZA ANCHE SU LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA, VICINO VIA ENRICO ELIA.

PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI, CODE A TRATTI SU VIA ARDEATINA, TRA VIA DI

FIORANELLO E VIA DELLA FALCOGNANA, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.

TRAFFICATA VIA SALARIA, IN DIREZIONE CENTRO, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E

VIA DEI PRATI FISCALI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma