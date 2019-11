Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA; AUMENTO DEL TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI

MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

MAGGIORI SPOSTAMENTI, RISPETTO A UN’ORA FA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN

USCITA DALLA CITTÀ, DA VIA DELLA SERENISSIMA A VIA DI TOR CERVARA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A

VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; NELLA STESSA DIREZIONE, LA TANGENZIALE EST

È TRAFFICATA A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI.

RALLENTATO IL TRAFFICO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA

SACCHETTI VERSO BOCCEA.

IN PROSSIMITÀ DELLA BALDUINA, DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, VICINO VIA MARSILIO FICÌNO. PRUDENZA, PER LA

STESSA CAUSA, ANCHE IN ZONA EUR, SU VIA CESARE FRUGONI, ALTEZZA INCROCIO

CON VIA OSTIENSE.

ORARIO DI PUNTA E CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA, VIA FLAMINIA

NUOVA,VIA SALARIA E VIA PONTINA, TRA LA COLOMBO E IL RACCORDO ANULARE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34



———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma