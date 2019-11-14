Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA; AUMENTO DEL TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI
MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA.
SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA
TANGENZIALE FINO A ENTRARE SUL RACCORDO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A
VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; NELLA STESSA DIREZIONE, LA TANGENZIALE EST
È TRAFFICATA A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA A24.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA
SACCHETTI VERSO BOCCEA.
NEL QUARTIERE SALARIO, DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE SU VIA METAURO,
VICINO VIALE REGINA MARGHERITA, IN DIREZIONE PIAZZA VERBANO. DISAGI AL
TRAFFICO ANCHE IN ZONA CELIO, PER LA STESSA CAUSA, TRA VIA DRUSO E PIAZZA
DI PORTA METRONIA; RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA TERME DI CARACALLA, VERSO
PIAZZALE NUMA POMPILIO.
AUMENTA IL TRAFFICO SU VIA DELLA CASETTA MATTEI, VIA TRIONFALE, VIA CASAL
DEL MARMO E VIA CASSIA. IN USCITA DA ROMA, RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA
FLAMINIA NUOVA, VIA SALARIA, VIA OSTIENSE, VIA PONTINA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma