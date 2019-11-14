Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E
PRENESTINA.
IN USCITA DA ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PRUDENZA PER UN INCIDENTE,
TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. PROSEGUENDO, TRAFFICO
INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, DA VIALE DELLA SERENISSIMA FINO ALLA
COMPLANARE DI VIA DI TOR CERVARA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO
SAN GIOVANNI; NELLA STESSA DIREZIONE, LA TANGENZIALE EST È TRAFFICATA A
PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA A24. E ANCORA SULLA
TANGENZIALE, MA IN DIREZIONE STADIO, AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI TRA VIA
PRENESTINA E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA
SACCHETTI VERSO BOCCEA.
IN ZONA VILLAGGIO OLIMPICO, UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL
TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA, IN DIREZIONE VIA MARESCIALLO
PILSUDSKI. PER LO STESSO MOTIVO, RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA APPIA NUOVA,
ALTEZZA VIA DEL CASALE ROTONDO, VERSO IL RACCORDO.
TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO VERSO VIA LUISA DI SAVOIA, TRAFFICO ANCHE
SU VIA FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma