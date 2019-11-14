Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO
SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA.
IN USCITA DA ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA
LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO
SAN GIOVANNI; NELLA STESSA DIREZIONE, LA TANGENZIALE EST È TRAFFICATA A
PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI, FINO AL BIVIO DELLA A24. E ANCORA SULLA
TANGENZIALE, DIFFICOLTÀ PER IL TRAFFICO (E PER L’INCIDENTE VICINO
PORTONACCIO) TRA VIA PRENESTINA E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO.
SEMPRE TRAFFICATE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA SACCHETTI VERSO
BOCCEA.
SU VIA FLAMINIA NUOVA, UN INCIDENTE VICINO VIALE TOR DI QUINTO, HA
PROVOCATO MAGGIORI RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTÀ. PRUDENZA, PER LO
STESSO MOTIVO ANCHE A MONTE SACRO, SU VIALE JONIO, ALTEZZA VIALE
PANTELLERIA. CONTINUANO I DISAGI AL TRAFFICO ANCHE IN ZONA CELIO, ANCORA
PER UN INCIDENTE, TRA VIA DRUSO E PIAZZA DI PORTA METRONIA; RIPERCUSSIONI
ANCHE SU VIA TERME DI CARACALLA, VERSO PIAZZALE NUMA POMPILIO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA SALARIA, TRA L’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI,
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NON MIGLIORA LA SITUAZIONE SU CASSIA, TIBURTINA E
COLOMBO.
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AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma