Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO

SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA.

IN USCITA DA ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA

LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO

SAN GIOVANNI; NELLA STESSA DIREZIONE, LA TANGENZIALE EST È TRAFFICATA A

PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI, FINO AL BIVIO DELLA A24. E ANCORA SULLA

TANGENZIALE, DIFFICOLTÀ PER IL TRAFFICO (E PER L’INCIDENTE VICINO

PORTONACCIO) TRA VIA PRENESTINA E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO.

SEMPRE TRAFFICATE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA SACCHETTI VERSO

BOCCEA.

SU VIA FLAMINIA NUOVA, UN INCIDENTE VICINO VIALE TOR DI QUINTO, HA

PROVOCATO MAGGIORI RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTÀ. PRUDENZA, PER LO

STESSO MOTIVO ANCHE A MONTE SACRO, SU VIALE JONIO, ALTEZZA VIALE

PANTELLERIA. CONTINUANO I DISAGI AL TRAFFICO ANCHE IN ZONA CELIO, ANCORA

PER UN INCIDENTE, TRA VIA DRUSO E PIAZZA DI PORTA METRONIA; RIPERCUSSIONI

ANCHE SU VIA TERME DI CARACALLA, VERSO PIAZZALE NUMA POMPILIO.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA SALARIA, TRA L’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. NON MIGLIORA LA SITUAZIONE SU CASSIA, TIBURTINA E

COLOMBO.

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI

AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma