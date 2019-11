Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, IL TRAFFICO CONTINUA A

ESSERE CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; IN

INTERNA, SEMPRE TRAFFICATO IL TRATTO TRA CASSIA E PRENESTINA.

RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI

PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO INTENSO MA

SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA VIA DELLA SERENISSIMA E LA COMPLANARE DI VIA

DI TOR CERVARA.

SI VIAGGIA SEMPRE RALLENTATI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO,

DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; NELLA STESSA

DIREZIONE, LA TANGENZIALE EST È RALLENTATA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI, E

IL BIVIO DELLA A24.

IN ZONA GIANICOLENSE, CODE LUNGO VIA QUIRINO MAJORANA, A CAUSA DI UN

INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, IN DIREZIONE TRASTEVERE.

DISAGI PER LO STESSO MOTIVO, SU VIA APPIA NUOVA, ALTEZZA VIA DEL CASALE

ROTONDO, VERSO IL RACCORDO.

ANCORA PRUDENZA IN ZONA CELIO PER UN INCIDENTE, TRA VIA DRUSO E PIAZZALE

NUMA POMPILIO; RIPERCUSSIONI SU VIA TERME DI CARACALLA.

SEMPRE INTENSO, IN USCITA DALLA CITTÀ, IL TRAFFICO SU VIA CASSIA, VIA

FLAMINIA NUOVA E VIA NOMENTANA. SI RALLENTA ANCHE SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma