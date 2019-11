Traffico Roma del 14-11-2019 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DIMINUISCE IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA

ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; MENO TRAFFICO ANCHE

IN INTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

SI GUIDA PIù VELOCEMENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, IN PARTICOLARE TRA CORSO

DI FRANCIA E SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE IN TANGENZIALE EST,

PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO INTENSO SENZA PARTICOLARI

DISAGI, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO DELLA A24. IN DIREZIONE

STADIO, RALLENTAMENTI INVECE TRA PRENESTINA E VIALE DELLO SCALO DI SAN

LORENZO.

PRUDENZA PERò SULLA SS148 PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO

DISAGI AL TRAFFICO, DA VIA PRATICA DI MARE A VIA MONTE D’ORO, VERSO

POMEZIA.

IN CITTà, ATTENZIONE PER DUE INCIDENTI: IN ZONA CELIO, TRA VIA DRUSO E

PIAZZALE NUMA POMPILIO CON RIPERCUSSIONI SU VIA TERME DI CARACALLA. IN ZONA

GIANICOLENSE, LUNGO VIA QUIRINO MAJORANA, INCROCIO CIRCONVALLAZIONE

GIANICOLENSE, IN DIREZIONE TRASTEVERE.

CONTINUANO I LAVORI DI ASFALTATURA IN FASCIA NOTTURNA SULLA TANGENZIALE

EST. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO SULLA CIRCONVALLAZIONE

SALARIA, IL TRATTO DA VIALE SOMALIA A VIA NOMENTANA, VERSO SAN GIOVANNI.

PROSEGUENDO, SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, CHIUSA LA COMPLANARE DI

DESTRA, IN PROSSIMITÀ DELLA CASERMA, TRA VIA NOMENTANA E VIA DELLA BATTERIA

NOMENTANA, SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34



———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma