Traffico Roma del 14-11-2019 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DIMINUISCE IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA
ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; MENO TRAFFICO ANCHE
IN INTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.
SI GUIDA PIù VELOCEMENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, IN PARTICOLARE TRA CORSO
DI FRANCIA E SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE IN TANGENZIALE EST,
PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO INTENSO SENZA PARTICOLARI
DISAGI, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO DELLA A24. IN DIREZIONE
STADIO, RALLENTAMENTI INVECE TRA PRENESTINA E VIALE DELLO SCALO DI SAN
LORENZO.
PRUDENZA PERò SULLA SS148 PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO
DISAGI AL TRAFFICO, DA VIA PRATICA DI MARE A VIA MONTE D’ORO, VERSO
POMEZIA.
IN CITTà, ATTENZIONE PER DUE INCIDENTI: IN ZONA CELIO, TRA VIA DRUSO E
PIAZZALE NUMA POMPILIO CON RIPERCUSSIONI SU VIA TERME DI CARACALLA. IN ZONA
GIANICOLENSE, LUNGO VIA QUIRINO MAJORANA, INCROCIO CIRCONVALLAZIONE
GIANICOLENSE, IN DIREZIONE TRASTEVERE.
CONTINUANO I LAVORI DI ASFALTATURA IN FASCIA NOTTURNA SULLA TANGENZIALE
EST. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO SULLA CIRCONVALLAZIONE
SALARIA, IL TRATTO DA VIALE SOMALIA A VIA NOMENTANA, VERSO SAN GIOVANNI.
PROSEGUENDO, SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, CHIUSA LA COMPLANARE DI
DESTRA, IN PROSSIMITÀ DELLA CASERMA, TRA VIA NOMENTANA E VIA DELLA BATTERIA
NOMENTANA, SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma