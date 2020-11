Traffico Roma del 14-11-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione circolazione scorrevole su tutte le più importanti strade della capitale prudenza sulla A24 Roma Teramo a causa della visibilità ridotta per la nebbia presente già a partire da Vicovaro Mandela e proseguendo successivamente verso la regione Abruzzo sospese in città per facilitare gli spostamenti durante questo periodo di emergenza sanitaria le zone a traffico limitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo salvo modifiche almeno fino al 13 a Tor Vergata più precisamente su via di Passolombardo da lunedì 9 novembre hanno preso il via i lavori di manutenzione per il cavalcavia autostradale della diramazione Roma Sud via di Passolombardo è chiusa al traffico con le limitazioni previste al transito per i mezzi pesanti già in prossimità di via Tuscolana Vecchia e di via del Casale Antonioni e ricordiamo inoltre che per tutto ildi novembre il consueto stop domenicale per i camion superiori alle 7,5 tonnellate sospeso via libera Dunque ai mezzi pesanti su strade autostrade e per maggiori dettagli su tutte le nostre notizie Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma