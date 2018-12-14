Traffico Roma del 14-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL
E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO,
ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.. PRUDENZA
PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE SI VIAGIGIA A
RILENTO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE.
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA TRA L’EUR E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma