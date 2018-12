Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.50

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA ROMANINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL

E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E

SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.. PRUDENZA PER UN

INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE SI VIAGGIA A RILENTO

ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE, UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO, CREA RALLENTAMENTI, ALL’INCROCIO CON VIA ARISTIDE LEONORI. .

SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO

E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO.

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA TRA L’EUR E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA

DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE

52 E 230.

