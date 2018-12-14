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Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08:30

di - 14 dicembre 2018 - 8:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDI  14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE  CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA  DALLA ROMANINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL
E 148 PONTINA  DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E
SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.. PRUDENZA PER UN
INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE SI VIAGGIA A RILENTO
ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE, UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO, CREA RALLENTAMENTI, ALL’INCROCIO CON VIA ARISTIDE LEONORI. .
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI  DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
 SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA  TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE  FORO ITALICO.
PER QUANTO  RIGUARDA IL TRASPORTO  FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’
 NAPOLI ROMA SEGNALIAMO DEI RALLENTAMETNI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI  DI
CIRCOLAZIONE NEI PRESSI DI GRICIGNANO, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO
RITARDI FINO A 60 MINUTI.,
MENTRE PER QUANTO RIGUARDA  IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A
ALLA STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE
SEMPRE INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS
DI COLLEGAMENTO.
PER  IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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