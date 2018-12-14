Traffico Roma del 14-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA ROMANINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL
E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E
SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.. PRUDENZA PER UN
INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE SI VIAGGIA A RILENTO
ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE, UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO, CREA RALLENTAMENTI, ALL’INCROCIO CON VIA ARISTIDE LEONORI. .
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’
NAPOLI ROMA SEGNALIAMO DEI RALLENTAMETNI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI
CIRCOLAZIONE NEI PRESSI DI GRICIGNANO, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO
RITARDI FINO A 60 MINUTI.,
MENTRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A
ALLA STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE
SEMPRE INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS
DI COLLEGAMENTO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma