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Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09:30

di - 14 dicembre 2018 - 9:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDI  14 DICEMBRE 2018 ORE 9.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE  CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DA SETTEBAGNI  ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA
ROMANINA ALL’APPIA  SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA
DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO,  E SULLA VIA
OSTIENSE E VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA..
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST  CI SONO
INCOLONNAMNTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA DELLE
VALLI ,  VERSO SAN GIOVANNI , RALLENTAMENTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA.
UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA CREA RALLENTAMENTI  IN
PROSSIMITA’ DI PIAZZA DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI  DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
 SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA  TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE  FORO ITALICO.
PER QUANTO RIGUARDA  IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA
STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE
INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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