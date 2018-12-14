Traffico Roma del 14-12-2018 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA
ROMANINA ALL’APPIA SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA
DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, E SULLA VIA
OSTIENSE E VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA..
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO
INCOLONNAMNTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA DELLE
VALLI , VERSO SAN GIOVANNI , RALLENTAMENTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA.
UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA CREA RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI PIAZZA DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA
STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE
INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma