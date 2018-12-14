Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DA SETTEBAGNI ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA ROMANINA
ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA
E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO
DIREZIONE CENTRO..
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CI SONO
INCOLONNAMNTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA DELLE
VALLI , VERSO SAN GIOVANNI , DISAGI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA.
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DALLO
SVINCOLO DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA SALARIA CREA RALLENTAMENTI IN
CORRISPONDENZA DI CASTEL GIUBILEO
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA
STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE
INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma