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Traffico Roma del 14-12-2018 ore 10:30

di - 14 dicembre 2018 - 10:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDI  14 DICEMBRE 2018 ORE 9.50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DA SETTEBAGNI  ALLA CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO DALLA ROMANINA
ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA  DALLA MAGLIANA ALLA PONTINA
E SU QUEST’ULTIMA CODE DA TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO
DIREZIONE CENTRO..
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST  CI SONO
INCOLONNAMNTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA DELLE
VALLI ,  VERSO SAN GIOVANNI , DISAGI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA.
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DALLO
SVINCOLO DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA SALARIA CREA RALLENTAMENTI IN
CORRISPONDENZA DI CASTEL GIUBILEO
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI  DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
 SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA  TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE  FORO ITALICO.
PER QUANTO RIGUARDA  IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA
STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE
INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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