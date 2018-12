Traffico Roma del 14-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA

DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO

SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALL’APPIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO

SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE INCOLONNAMNTI DALL’ USCITA DI VIA

BATTERIA NOMENTANA FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII .

CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA

PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST.

SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO

E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA

STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE

INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI

COLLEGAMENTO.

INFINE SEGNALIAMO UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA ODERICO DA

PORDENONE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA PIAZZA , FINO ALLE ORE 13.00

SARANNO POSSIBILI DISAGI ANCHE NELL’AREA CIRCOSTANTE.

