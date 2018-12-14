Traffico Roma del 14-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO
SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALL’APPIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO
SULLA TANGENZIALE EST CI SONO SEMPRE INCOLONNAMNTI DALL’ USCITA DI VIA
BATTERIA NOMENTANA FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII .
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA
PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO ROMANO ,
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA
STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE
INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO.
INFINE SEGNALIAMO UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA ODERICO DA
PORDENONE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA PIAZZA , FINO ALLE ORE 13.00
SARANNO POSSIBILI DISAGI ANCHE NELL’AREA CIRCOSTANTE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma