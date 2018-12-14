Traffico Roma del 14-12-2018 ore 14:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 13.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASSIA A CASTEL GIUBILEO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA A
TRATTI DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALL’APPIA , SULLA TANGENZIALE
EST CI SONO SEMPRE INCOLONNAMENTI DALL’ USCITA DELLA VIA SALARIA FINO
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAMPEGGIO, AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA A CAUSA
DI UN VEICOLO RIBALTATO., UN’ALTRO INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
NEI PRESSI DI VIA DEL CAPPELLACCIO DOVE E’ PRESENTE LA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA, SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA
CRISTOFORO COLOMBO. ANCHE IN VIA FLAMINIA NUOVA UN INCIDENTE RALLENTA LA
CIROLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL FORO ITALICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA
STAZIONE BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE
INAGIBILE LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO. UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LE FERMATE DI FLAMINIO, BARBERINI,
APERTA SOLO IN USCITA E TERMINI.
INFINE SEGNALIAMO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VIDONI IN PIENO CENTRO
STORICO, DALLE ORE 14.00 FINO ALLE ORE 18.00 SARANNO POSSIBILI DISAGI
NELL’AREA CIRCOSTANTE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma