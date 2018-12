Traffico Roma del 14-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER

TRAFFICO DALL CASSIA ALLA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUDALLA

PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNACODE ATRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E

DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

ALLA GRARBATELLA DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA ANNIO

FELICE ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA PETRONILLA

PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA ARILENTO SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI

ALL’ALTEZZA VIA SANTI ROMANO

INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA DELLA CECCHIGNOLA CON RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’

CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA ISACCO NEWTON A VIA

DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO; IN DIREZIONE FIUMICINO CI SONO CODE PER

LAVORI DALLA COLOMBO AL BIVIO PER LA VIA DEL MARE.

PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI

A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICIO, IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN

GIOVANNI, DA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA LARGO

SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTERNSE NELLE DUE DIREZIONI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DALLA TANGENZIALE EST AL

RACCORDO ANULARE VERSO FUORI ROMA.

A SUD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIALE

AMERICA A VIA PONTINA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

TRAFFICCATA ANCHE LA VIA PONTINA COBN RALLENTAMENTI E CODE DA SPINACETO AL

RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA STAZIONE

BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE INAGIBILE

LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO.

UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LE FERMATE DI FLAMINIO, BARBERINI, APERTA SOLO IN

USCITA, E TERMINI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma