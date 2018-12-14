Traffico Roma del 14-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER
TRAFFICO DALL CASSIA ALLA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUDALLA
PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNACODE ATRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E
DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
ALLA GRARBATELLA DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA ANNIO
FELICE ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA PETRONILLA
PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA ARILENTO SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’ALTEZZA VIA SANTI ROMANO
INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA DELLA CECCHIGNOLA CON RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA ISACCO NEWTON A VIA
DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO; IN DIREZIONE FIUMICINO CI SONO CODE PER
LAVORI DALLA COLOMBO AL BIVIO PER LA VIA DEL MARE.
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI
A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICIO, IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN
GIOVANNI, DA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA LARGO
SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTERNSE NELLE DUE DIREZIONI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DALLA TANGENZIALE EST AL
RACCORDO ANULARE VERSO FUORI ROMA.
A SUD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIALE
AMERICA A VIA PONTINA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
TRAFFICCATA ANCHE LA VIA PONTINA COBN RALLENTAMENTI E CODE DA SPINACETO AL
RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA METRO A ALLA STAZIONE
BARBERINI SOLAMENTE PER I VAIGGIATORI IN ARRIVO, E’ INVECE SEMPRE INAGIBILE
LA STAZIONE DI SPAGNA, SUL POSTO E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO.
UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LE FERMATE DI FLAMINIO, BARBERINI, APERTA SOLO IN
USCITA, E TERMINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma