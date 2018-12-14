Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO E
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA ALLA PRENESTINA E DALLA
VIA DEL MARE ALLA ROMA FIUMICINO;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA.
PWER UN INCIDENTE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DA TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI
ALL’ALURELIO PER DUE INCIDENTI
SI RALLENTA SU VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ VIA DEI FAGGELLA
E SU VIA MARCANTONIO BRAGADIN ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO SIVORI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI
SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA VIA SANTI ROMANO
E SU VIA APPIA ANTICA AL BIVIO CON VICOLO DELLE SETTE CHIESE
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO
PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA AVIALE CASTRENSE TUTTO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2A DA PORTONACCIO A VIALE
PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C.COLOMBO
ALLAVIA DEL MARE VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI;
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO FINO A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE
CENTRO.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCORA CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI REPUBBLICA,
SPAGNA E BARBERINI (AGIBILE SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO)
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI: TERMINI, BARBERINI
(SOLO IN ARRIVO) E FLAMINIO
IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA
PINCIANA E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma