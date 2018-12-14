Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE:
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E
CODE DALLA CASSIA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E
PERUN ALTRO INCIDENTE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
INCIDENTE IN CENTRO CON CODE SU VIA DI SAG GREGORIO IN DIREZIONE COLOSSEO.
ALL’ALURELIO PER DUE INCIDENTI
SI RALLENTA SU VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ VIA DEI FAGGELLA
E SU VIA MARCANTONIO BRAGADIN ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO SIVORI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE
E SU VIA APPIA ANTICA AL BIVIO CON VICOLO DELLE SETTE CHIESE
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICATA ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XIII DA VIA COLLI DELLA FARNESINA
AVIA TRIONFALE.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA AVIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2A DA PORTONACCIO A VIALE
PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C.COLOMBO
ALLAVIA DEL MARE VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI;
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON IN
DIREZIONE CENTRO.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCORA CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI REPUBBLICA,
SPAGNA E BARBERINI (IN FUNZIONE SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO)
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI: TERMINI, BARBERINI
(SOLO PER GLI ARRIVI) E FLAMINIO
IN SERVIZIO BUS DI SUPPORRTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA
PINCIANA E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma