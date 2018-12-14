Traffico Roma del 14-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA CASSIA
SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER L’AQUILA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DALLA
ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
INCIDENTE ANCHE IN CENTRO CON CODE SU VIA DI SAG GREGORIO IN DIREZIONE
COLOSSEO.
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA AVIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2A DA PORTONACCIO ALLA
TAGENZIALE VERSO IL CENTRO E DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIALE TOGLIATTI
VERSO IL RACCORDO ANULARE.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C.COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
AL LIDO DI OSTIA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E
VIA DI CASTEL FUSANO A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE ALL’ALTEZZA DELLA
STAZIONE LIDO NORD.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCORA CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI REPUBBLICA,
SPAGNA E BARBERINI (IN FUNZIONE SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO)
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI: TERMINI, BARBERINI
(SOLO PER GLI ARRIVI) E FLAMINIO
IN SERVIZIO BUS DI SUPPORRTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA
PINCIANA E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma