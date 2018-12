Traffico Roma del 14-12-2018 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN CITTÀ RALLENTAMENTI E CODE PER DIVERSI INCIDENTI:

IN VIA DI SAN GREGORIO IN DIREZIONE COLOSSEO.

IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITÀ VIA DI S.MARIA MAGGIORE

IN VIA DI MONTE VERDE AD ALTEZZA VIA SEVERO CARMIGNANO

IN VIA DI TORRENOVA: A PROSSIMITÀ VIA TIFEO

TRAFFICO SUL GRA

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA ALLA SALARIA E

DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24 ROMA L’AQUILA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI E DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA

E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.

PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA AVIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2A DA PORTONACCIO ALLA

TAGENZIALE VERSO IL CENTRO E DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIALE TOGLIATTI

VERSO IL RACCORDO ANULARE.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C.COLOMBO ALLA

VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.

AL LIDO DI OSTIA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E

VIA DI CASTEL FUSANO A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE ALL’ALTEZZA DELLA

STAZIONE LIDO NORD.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:

ANCORA CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI REPUBBLICA,

SPAGNA E LA STAZIONE DI BARBERINI (IN FUNZIONE SOLO PER I VIAGGIATORI IN

ARRIVO)

IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA STAZIONE DI FLAMINIO E POI LE

STAZIONI DI TERMINI, BARBERINI MA (SOLO PER GLI ARRIVI)

IN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA

E FLAMINIO.

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma